В Польше сломанные кости заменяют на искусственные

Люблин на востоке Польши - в авангарде разработок искусственного костного материала. Здесь, в стенах лаборатории Medical Inventi, увидел свет и внедряется в практику уникальный материал FlexiOss. Технология стала альтернативой костным заменителям в виде порошка, с которыми, признаются врачи, трудно работать. Новый материал обладает пластичностью, позволяя медикам создавать костные сегменты нужного размера, индивидуально для каждого пациента. Он создан на основе полимера глюкозы, а не животного или человеческого белка, что, по словам медиков, уменьшает риск отторжения импланта организмом. Приживаясь, материал стимулирует рост костных клеток. Поляк Даниэль Бардега стал одним из первых пациентов, прошедших через экспериментальное лечение: искусственная кость позволила ему избежать ампутации правой ноги после аварии на мотоцикле.

"Конечно, поначалу были и опасения, и вопросы, - вспоминает он. - Мы не были уверены, что мой организм не отторгнет материал, что кость приживется".

Даниэля лечил доктор Адам Ногальски. Он использовал материал FlexiOss и металлическую пластину, чтобы восстановить поврежденный участок бедра. "Основная проблема, а именно образовавшиеся в костях пациента полости, была решена благодаря имплантации новинки. Она заполнила пустоты, - рассказывает доктор. - Мы сделали снимки через восемь лет после вмешательства. Результат хороший, пациент двигается без костылей".

Один из авторов разработки, биохимик Анна Белькарш, уточняет: "Смотрите, внешне новинка похоже на пемзу, но это только внешнее сходство! FlexiOss помогает заменить пораженную кость. Если обработать материал специальным раствором, он становится пластичным, во время операции хирург может придать ему нужную форму".

Проект получил европейскую финансовую поддержку в размере миллиона евро, часть средств поступили по линии политики сплочения ЕС. Разработка отмечена 14 наградами, защищена тремя патентами. На сегодня экспериментальные импланты получили 40 с лишним пациентов. Кто именно?

"Главным образом, это пациенты, испробовавшие все традиционные виды лечения и не добившиеся результата, - рассказывает доктор Ногальски. - Они соглашаются на имплантирование заменителя и так добиваются желаемого эффекта. Для таких людей FlexiOss- последняя надежда".

В этом году FlexiOss должен получить знак соответствия качества стандартам ЕС, а с ним - и пропуск в более широкое пространство прикладной медицины.