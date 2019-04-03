Почему для ЕС так важны инновации?

Инновации служат основной экономического роста. Благодаря им наша жизнь становится лучше – поднимается уровень здравоохранения, повышается безопасность транспорта, совершенствуется индустрия. Приветствуем вас в передаче «Реальная экономика».

– Я, Саша Вакулина, нахожусь сейчас в Технологическом музее в столице Швеции, а мой коллега Гийом Дежарден отправился в Испанию, чтобы узнать, каким образом инновации – в том числе искусственный интеллект и роботы – помогают повысить конкурентоспособность и обеспечить рост экономики.

– Да, Саша, я сейчас в Севилье. Столетия назад в этом городе великие учёные, такие как Ибн Рушд, своими трудами способствовали развитию философии и науки. Но современные учёные занимаются сейчас разработкой технологий будущего. Например, один из проектов направлен на создание автономных беспилотников с оборудованием для осмотра труднодоступных участков трубопроводов и промышленных предприятий.

Говорит Мигель Анхел Труильо Сото, глава отдела автономных систем, CATEC:

– Одно из главных преимуществ состоит в том, что люди могут оставаться на месте, дистанционно управляя дроном, без риска, связанного с подъёмом на большую высоту. И, конечно, при определённых условиях мы можем выполнять эту операцию быстрее, чем позволяют традиционные методы.

Эта технология была разработана при сотрудничестве университета Севильи и Европейской комиссии, которая выделила на исследования средства. Учёные из университета направили усилия на развитие искусственного интеллекта в ЕС и путей его дальнейшего практического применения.

– В нашем проекте занято немало студентов, – поясняет Гийермо Хереида, профессор университета Севильи. – Им это очень полезно, поскольку мы занимаемся самыми передовыми технологиями. К тому же для них это первый контакт с рынком труда – ведь мы находимся в постоянном контакте со всеми партнёрами из разных стран ЕС.

Гийом Дежарден:

– Развитие искусственного интеллекта может обеспечить экономический рост, но, по данным некоторых исследований, может привести и к сокращению большого числа рабочих мест. Две трети из них связаны с задачами, 30% которых смогут выполнить машины, а в 5% случаев машины смогут полностью заменить человека. Это вызывает этические вопросы и создаёт проблемы невостребованных трудовых ресурсов.

– Обсуждая влияние искусственного интеллекта на рынок труда, следует говорить не о рабочих местах и профессиях, а о задачах, – отмечает экономист Сонгюл Толан. – Некоторые задачи могут быть частично выполнены искусственным интеллектом. При этом в большинстве случаев нужны чисто человеческие навыки, социальные навыки. Поэтому сегодня необходимо, чтобы люди, выполняющие работу, обладали именно человеческими навыками. Которые обеспечивают то, на что искусственный интеллект не способен, и дополняют его.

Гийом Дежарден:

Я в самом деле попытался проверить уровень социальных навыков робота Пеппера, поинтересовавшись его видением будущего.

– Привет, Пеппер!

– Привет, человек!

– Рад тебя видеть. Ты оставишь меня без работы?

– Моя цель – служить людям. Если бы не было людей, не было бы и меня.

Саша Вакулина:

– Проект, о котором рассказал Гийом, – один из тех, что получили наибольшую поддержку со стороны Евросоюза. Но в ЕС компании тратят на инновации меньше, чем их конкуренты.

В 2016 году в ЕС частные инвестиции в искусственный интеллект составили от 2,4 до 3,2 миллиардов евро, в то время как в Азии было инвестировано от 6,5 до 9,7 миллиардов евро, а в Северной Америке – от 12,1 до 18,6 миллиардов.

Вот краткие пояснения:

В апреле 2018 года рядом европейских стран была подписана Декларация о сотрудничестве в области искусственного интеллекта.

К концу 2020 года в ЕС должны увеличиться инвестиции в исследования и инновации в области искусственного интеллекта – как в государственном, так и в частном секторе.

В период до 2020 года будет выделено 1,5 миллиарда евро по программе «Горизонт», ещё 20 миллиардов составят государственные и частные инвестиции.

На создание прочной основы для искусственного интеллекта в будущем, после 2020 года потребуются дополнительные инвестиции: каждый год по 20 миллиардов евро совокупных государственных и частных инвестиций, а также по миллиарду в рамках программ «Горизонт» и «Цифровая Европа».

Какова причина такого внимания и столь крупных инвестиций? Дело в том, что в последние десятилетия экономический рост в ЕС почти на две трети был обусловлен инновациями.

Саша Вакулина:

– Какая страна лидирует по инновациям в ЕС? Это Швеция, и мы отправились туда, чтобы встретиться с Дорой Палфи, соучредителем и генеральным директором imagiLabs, выпускницей Европейского института инноваций и технологий. Она разрабатывает для девочек-подростков технические средства программирования, которые позволяют писать программы на смартфоне.

Саша Вакулина:

– Швеция – лидер по инновациям в ЕС. Как вы думаете, что делает эту страну столь привлекательной для бизнеса и таких стартапов, как ваш?

Дора Палфи:

– Полагаю, это связано с общей экосистемой. Поддержка людей и идей – вот что делает Швецию настоящим инновационным центром. Думаю также, что дело в свойственном Швеции предпринимательском духе и в плотном взаимодействии небольших компаний с крупными организациями. Кроме того, идёт сотрудничество в рамках правительственных проектов, мы недавно получили грант от VINNOVA – шведского правительственного агентства.

Саша Вакулина:

– Какую роль играет образование для инноваций и для подобного стимулирования инновационной экономики?

Дора Палфи:

– Именно с образования, я думаю, всё и начинается. То есть это основа всего. Тому есть немало причин, но, в частности, по мнению многих, инновации подразумевают, что надо быть каким-то гений, который выдвигает отличную идею. На самом же деле речь идёт о способности комбинировать доступные знания и то, что работает в одном контексте, и применять их разумным образом в другом контексте.

Саша Вакулина:

– В Евросоюзе лишь 15% рабочих мест в техническом секторе занимают женщины.

Дора Палфи:

– Я искренне верю, что будущее – за технологиями, и полагаю, что многие разделяют эту точку зрения. Отсюда логически следует, что, если женщины не будут так же активно вовлечены в развитие технологии, как мужчины, то им не добиться в будущем равных условий. И мне бы очень хотелось это изменить. Думаю, нам требуется больше женщин с техническим опытом, чтобы мы могли определять будущее технологий и бизнеса и внедрять с этой целью инновации.

_Саша Вакулина: _

– Дора, мы попросили вас принести реальный объект, чтобы проиллюстрировать инновации. Что это такое?

Дора Палфи:

– Эта странная маленькая коробочка – прототип устройства, над которым мы работаем в imagiLabs. И эта коробочка, как я полагаю, может изменить будущее женщин в сфере технологий. Это прототип программируемого аксессуара, и я могу писать для него программы непосредственно на смартфоне.

Саша Вакулина:

– Образование – это ключ к инновациям, а инновации – это ключ к повышению конкурентоспособности и, следовательно, к экономическому росту в ЕС. На этом завершается наш выпуск «Реальной экономики», благодарим за просмотр и до скорой встречи.