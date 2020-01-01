В Новый год, как в омут

В Риме четыре смельчака встретили Новый год прыжками в реку Тибр. Речь идет о традиции, возникшей в 1946 году, но затем надолго прерванной. На регулярной основе дайверы совершают новогодние погружения с 1989 года. Самому старшему из участников мероприятия нынешнего сезона - 68 лет. Маурицио Палмулли прыгнул в этом году с 17-метрового моста в 32 раз.

Смельчаков, окунающихся в глубокие воды Тибра, обычно немного, посмотреть же на них собираются сотни людей.