В Новый год, как в омут

В Риме четыре смельчака встретили Новый год прыжками в реку Тибр. Речь идет о традиции, возникшей в 1946 году, но затем надолго прерванной. На регулярной основе дайверы совершают новогодние погружения с 1989 года. Самому старшему из участников мероприятия нынешнего сезона - 68 лет. Маурицио Палмулли прыгнул в этом году с 17-метрового моста в 32 раз.
Смельчаков, окунающихся в глубокие воды Тибра, обычно немного, посмотреть же на них собираются сотни людей.
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