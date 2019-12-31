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Сидней в огне фейерверков

Более миллиона человек спустились в туманную гавань Сиднея и прилегающие районы, чтобы встретить Новый год, несмотря на продолжающиеся лесные пожары, разрушающие Новый Южный Уэльс, самый густонаселенный штат Австралии.

Запланированный на девять вечера фейерверк над знаковыми достопримечательностями города был отложен на 15 минут из-за сильного ветра, но это не испортило праздник австралийцам.

Новый Южный Уэльс пострадал больше других штатов от огня. В результате пожаров и сильных ветров по всей стране были разрушены тысячи жилых домов и хозяйственных и административных построек. За несколько месяцев погибли 12 человек.

Хотя из-за угрозы новых пожаров по всему штату введен запрет на фейерверки и использование петард, для Сиднея было сделано исключение.

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