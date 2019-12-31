Что готовит Макрон на Новый год?

Уходящий 2019 год для Франции был насыщен событиями. Начался он с протестов "желтых жилетов" против повышения цен на бензин, а завершается всеобщей забастовкой против инициированной правительством пенсионной реформы.

Именно об этом, как ожидается, будет говорить Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении. Это не просто рутинный "экзерсис" для главы государства, но возможность донести послание до всех граждан республики в независимости от их политических взглядов и предпочтений.

Как показывают соцопросы, рядовые французы объявленную пенсионную реформу не понимают и, как следствие, - не принимают. Так называемая балльная система начисления пенсий, отмена ряда льгот для служащих госсектора: все это вызывает множество вопросов, а фактическое повышение пенсионного возраста на два года и вовсе - отторжение.

С начала декабря во Франции не стихает всеобщая забастовка, в том числе на общественном транспорте, в Париже движение крайне затруднено. Такого не было уже лет 30!

Ситуация очень походит на этакую позиционную войну: профсоюзы бастуют, требуя от властей отказаться от реформы, а правительство, в свою очередь, говорит, что готово вести переговоры, но при этом они постоянно откладываются. Показательно, что президент Макрон не счел нужным менять график своих зарубежных поездок, несмотря на массовые протесты во Франции.

Очевидно, что ни одна из сторон на уступки идти не хочет. Ну, а заложниками ситуации оказались все те же рядовые французы. Многие ожидали, что хотя бы на праздники будет достигнуто перемирие, однако этого не случилось. Еще один новый год - второй подряд - Франция начнет с протестов.