Карлос Гон: "Я стал жертвой заговора"

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi ("Рено-Ниссан - Мицубиси") Карлос Гон заявил о своей невиновности по всем обвинениям, которые были ему предъявлены в Японии. В видеообращении, представленном его адвокатом на пресс-конференции в Токио, он выразил надежду на честный судебный процесс. По его словам, он стал жертвой заговора со стороны своих коллег:

"Эти люди известны, я уважаю работников компании Nissan, но я говорю не о них, я говорю о нескольких руководителях, которые, очевидно, в своих собственных интересах и из-за эгоистичного страха наносят существенный урон. Их имена вы знаете. Речь идёт о людях, которые занимались очень грязными играми".

Перед пресс-конференцией адвокат Дзюнъитиро Хиронака заявил, что видео было отредактировано — из него убрали имена реальных людей, которых упоминал Гон. Это было сделано для того, чтобы избежать влияния на текущее расследование.

Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы в ноябре прошлого года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства.