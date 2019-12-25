Гонконг: праздники с дубинками

Католическое Рождество в Гонконге отмечено новым витком столкновений демонстрантов с полицией; сообщается, что люди поспешили на улицы после того, как глава местной администрации Кэрри Лам обвинила участников протестов в срыве праздников.

Заявление было сделано после особенно жестких столкновений 24 декабря. За считанные часы до Рождества ареной противостояния полиции и протестующих стали крупные магазины и улицы вокруг них в туристическом районе Цим Ша Цуй. Ситуация осложнялась тем, что демонстранты (часто в масках и карнавальных костюмах) смешивались с совершавшими покупки людьми, туристами, вышедшими посмотреть на праздничную иллюминацию.

Власти обвинили протестующих в вандализме. Так, в торгом центре "Мира плейс" они разбили прилавок в кофейне "Старбакс", считая владельцев этой сети своими политическими оппонентами.

Некоторые заведения, напротив, активно поддерживают протестующих: в Рождество их владельцы предлагали всем желающим бесплатно перекусить.

Массовые демонстрации в Гонконге продолжаются с июня. Сначала жители протестовали против закона об экстрадиции в материковый Китай, затем расширили требования.