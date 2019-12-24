Пьер Сулаж: пятьдесят оттенков черного

И хотя "Черный квадрат" Казимира Малевича был создан за 9 лет до рождения Пьера Сулажа, не почувствовать влияния знаменитого супрематиста на все творчество французского мэтра, празднующего свое столетие, невозможно.

24-го декабря Сулажу исполняется 100 лет, он считается самым дорогим из живущих художников.

Сулаж стал знаменитым, когда ему исполнилось 23, в 1947-м, после того, как его, провинциала, только что приехавшего в Париж, пригласили участвовать в Салоне независимых художников.

Основателями этого Салона были в том числе знаменитые неоимпрессионисты Сёра и Синьяк.

Но, в отличие от них, Сулаж предпочитает все оттенки черного.

Несколько лет назад в интервью, которые он давал накануне вернисажа в Риме, он сказал об этом так:

_"Что такое черный? По большому счету, это отсутствие другого цвета, это совершенно иной способ мыслить, иной способ ощущать реальность, и это относится не только к зрению. Для меня в данном случае речь идет о более глубоком понимании прекрасного - то есть как мы сами соотносим себя с произведением искусства, в случае, если оно нам нравится.

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Когда смотрят на мои работы, видят свет, который излучают оттенки черного. Этот свет исходит из полотна, но только, когда на него смотрят, то есть вступают в некие отношения с произведением искусства. И впечатление, которое возникает, шире картины, пространство которой ограничено рамой, вас словно бы втягивает внутрь, и вы, таким образом, сами становитесь частью полотна".

Черный цвет - цвет моего детства. Когда я был ребенком, я рисовал, и взрослые не понимали мою тягу к черному, когда я макал свою кисточку в чернила, вместо того, чтобы использовать другие цвета в наборах красок, которые мне дарили. Пьер Сулаж художник

Чтобы отметить день рождения Пьера Сулажа, кураторы двух крупнейших собраний Франции - Лувра и Бобура, который еще известен как Центр Помпиду, организовали выставки. Они открыты до марта будущего года.