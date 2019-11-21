Небо! Снимите шляпу! Я иду!

Мало что в жизни и происхождении Абраама Пуаншеваля предполагало, что он станет художником. Родившийся в Нормандии Пуаншеваль в центр творчества поставил изучение свободы.

Не столько в гражданском и гражданственном смыслах, сколько в отношении культуры и по отношению к культуре.

Он решил, используя перформанс, раздвинуть границы того, что можно считать произведением искусства.

Его нынешнее присутствие на лионской Биеннале поэтому совершенно закономерно:

Абраам Пуаншеваль излагает свое творческое кредо: "Художник - это иное обозначение свободы. И хотя за попытки расширить понимание, что сегодня в изобразительном искусстве разрешено, а что - пока табуировано, приходится порой платить, я не собираюсь отступать от своих идей. В искусстве возможно всё, и всё возможно выразить средствами искусства. Я и только я обозначаю границы свободы моего творчества, нравится это кому-то или нет.

Я хочу подчеркнуть - я не играю в игры. Все, что вы видите, все перформансы - это не балаганчик с клюквенным соком вместо крови, это события, происходящие в настоящей жизни и в настоящем времени. В этой игре - в высоком смысле слова - на кон порой ставится мое благополучие, а верность тем принципам, которых я придерживаюсь, я подтверждаю своими действиями".

Еще два года назад Пуаншеваль вызвал фурор, когда решил стать курицей-наседкой, он помог появиться на свет цыплятам, при этом весь процесс был открыт для публики, поскольку проходил в одном из парижским музеев.

Нынешняя акция - напоминание о хрупкости жизни. И хрупкости природы на планете.

Последнюю по времени инсталляцию Абраама Пуаншеваля можно увидеть на Лионской биеннале современного искусства, которая продлится до начала января будущего года.