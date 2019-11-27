По музеям и выставкам Старого Света: что посмотреть?

Что посмотреть? Какие музеи посетить в Европе? Об истории обуви можно узнать в Музее декоративного искусства в Париже. Кураторы выставки "Иди и шагай" помогут разобраться в культурном значении обуви, ее связи с походкой, а также в технологических новшествах. Что носили за пределами Старого Света и в Западной Европе? Какие туфельки надевала Мария-Антуанетта? А всего здесь представлено порядка 500 экспонатов. Удовлетворить любопытство можно до 23 января будущего года.

В российской столице в Государственном Историческом музее открылась выставка "Фаберже и придворные ювелиры". Она предлагает взглянуть не только на изделия знаменитой фирмы, но и на работы многих выдающихся ювелиров второй половины ХIХ – начала ХХ веков. Отдельная витрина посвящена украшениям. Выставка открыта до конца апреля.

В нынешнем году исполняется 100 лет с момента, как женщины получили возможность учиться в Берлинской художественной академии. К этой дате приурочена выставка в Национальной галерее столицы ФРГ. Кураторы отобрали полотна художниц, созданные еще до 1919-го года. Экспозиция в галерее открыта до 8 марта.

Во Дворце Гавирия в Мадриде до 12 апреля будет проходить масштабная выставка работ голландских художников из династии Брейгелей. Знатоки и любители получат уникальную возможность увидеть произведения знаменитых мастеров, оказавших огромное влияние на развитие европейского искусства в XVI – XVII веков.

Мини-юбки, шорты, коротки платья... До 16 февраля в лондонском Музее Виктории и Альберта бунтарский дух. Модная революция от британского дизайнера Мэри Куант, чье творчество во многом определило уличный стиль эпохи 1960-ых в Великобритании и сформировало образ деловой женщины.