Rendez-vous с прекрасным: тур по европейским выставкам

В Лондоне желающие могут открыть для себя вселенную культовой шведской группы ABBA.

Уникальная выставка расскажет об истории написания всемирно известных хитов, концертной и закулисной жизни шведского квартета, оказавшего большое влияние на развитие поп-музыки.

Узнать больше о творчестве одной из самых знаковых групп современности можно на территории Лондонской Арены О2 до конца августа.

В Гранаде королева Испании Летисия открыла выставку, посвященную культуре берберов и ее влиянию на Иберийский полуостров, и Андалусию в частности. Более 300 экспонатов, собранных из музеев со всего мира, в том числе из Лувра, расскажут об истории создания берберским эмиром Зави бен Зири тайфы Гранада в 11 веке.

Выставка "Гранада при Зиридах и вселенная берберов" в Дворце Карлоса V на территории крепости Альгамбра в Гранаде до 21 апреля.

Футуристические работы одного из самых известных и признанных архитекторов современности Сантьяго Калатравы разбросаны по всему миру.

Железнодорожный вокзал в аэропорту Лиона, Струнный мост в Иерусалиме, здание художественного музея в Милуоки и многие другие стали настоящими местными достопримечательностями.

На выставке в Неаполе представлены как его архитектурные творения, так и созданные им скульптуры из различных материалов.

Музей Каподимонте ждет вас до 10 мая.

Мастер смотрит в зеркало. Знаменитые на весь мир автопортреты британского художника Люсьена Фрейда (внука основателя психоанализа Зигмунда Фрейда) представлены в Лондонской Королевской академии искусств до 26 января.

Выставка его работ охватывает почти 70-летний период творчества мастера: самую раннюю из представленных автопортретов Фрейд написал в 16-летнем возрасте, самую позднюю — почти в 82 года.