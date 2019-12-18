Оптический обман Бриджет Райли

Одна из самых влиятельных фигур современного изоискусства Бриджет Райли приглашает тех, кто предпочитает поп-арт любому другому направлению, включиться в игру.

Одно из самых известных полотен Райли экспонировалось в Германии, на выставке арт-модерн Photo AP/file, all rights reserved

Ретроспективу работ британского мэтра организовали кураторы Хэйвард Гэллери, расположенной в британской столице.

Райли еще с начала 60-ых, с эпохи "свингующего Лондона" изучала тот эффект, который возникает при определенном сочетании цветов и ритма линий на полотне.

Сегодня Райлии 88, за ее плечами - многочисленные художественные удачи и достижения, но она по-прежнему убеждена, что форма подчас становится содержанием послания автора, адресованного зрителям.

Сама она высказалась без обиняков: "Совсем необязательно, чтобы у автора имелась конкретная, им самим сформулированная цель. Поскольку цвет, линия, форма говорят сами за себя, у них нет никакой дополнительной задачи или нагрузки. Я в этом отношении отличаюсь от других художников".

Одна из работ Райли была представлена в рамках мероприятий, посвященных организации ОИ в Лондоне в 2012-м году Photo AP, all rights reserved

Выставка охватывает более, чем полвека творческих штудий Райли, в которых она открыта к обсуждению тех мэтров, что оказали на ее мировоззрение определяющее влияние.

Первым из них Райли сама называет пуантилиста Жоржа Сёра, которого и чествует в своих работах .

Вот как определяет творческое кредо Райли куратор выставки Клифф Лоусон : "Райли занимает совершенно особое место в арт-модерн, поскольку даже если она и работала главным образом в сфере абстрактного искусства, но из сочетания полос, диагоналей, изгибов, композиций и ритмов перспективы возникает - и это, как я думаю, одна из ее целей - то же ощущение, которое рождается от восприятия фигуративного искусства. Ее интересует светотень, будь то пейзаж или портрет. Очень важно понять этот фундаментальный принцип, лежащий в основе ее художественных поисков".

Работы Райли - предмет охоты коллекционеров современного искусства Photo AP/file, all rights reserved

Мир существует только в воображении - от этого принципа философии солипсизма Райли не думает отказываться, предлагая зрителям самостоятельно домыслить происходящее, делая их, таким образом, соучастниками своих поисков хогартовской "линии красоты".

Выставка работ Бриджет Райли открыта до 26 января будущего года.