Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

no comment

Протесты против закона о гражданстве

Сотни студентов и активистов вновь вышли на улицы Нью-Дели, чтобы выразить протест против принятия новой редакции закона о гражданстве Индии. Она уже получила официальное одобрение и предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии — Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Накануне в столице были задержаны 139 человек. За время беспорядков с начала декабря погибли 23 человека. Демонстранты уверены, что закон нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии.

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.