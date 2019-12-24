Протесты против закона о гражданстве

Сотни студентов и активистов вновь вышли на улицы Нью-Дели, чтобы выразить протест против принятия новой редакции закона о гражданстве Индии. Она уже получила официальное одобрение и предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии — Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Накануне в столице были задержаны 139 человек. За время беспорядков с начала декабря погибли 23 человека. Демонстранты уверены, что закон нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии.