Протесты против закона о гражданстве

Сотни студентов и активистов вновь вышли на улицы Нью-Дели, чтобы выразить протест против принятия новой редакции закона о гражданстве Индии. Она уже получила официальное одобрение и предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии — Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Накануне в столице были задержаны 139 человек. За время беспорядков с начала декабря погибли 23 человека. Демонстранты уверены, что закон нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии.
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