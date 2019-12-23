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Франция

Франция: забастовка - по расписанию!

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  Елена Караева 
Значительная часть составов TGV, скоростных электричек, связывающих как города Франции, так и Европы, осталась в депо
Значительная часть составов TGV, скоростных электричек, связывающих как города Франции, так и Европы, осталась в депо -
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И хотя французский президент - в рамках предложенной его правительством реформы - решил отказаться от денежного содержания главы государства после ухода с поста, как и от других привилегий, на настроение забастовщиков этот шаг не повлиял.

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О том, что Эммануэль Макрон отказывается от государственного пенсионного обеспечения главы государства после ухода с поста, было заявлено во время визита в Кот д'ИвуарPhoto AP, all rights reservedDiomande Ble Blonde

В рождественские каникулы, которые начались в понедельник, стачка продолжится.

Это уже вызывает недовольство населения, хотя протесты по-прежнему поддерживает свыше 60 % французов.

Этот парижанин пытается совместить покупку подарков и расписание бастующих автобусных депо: "С транспортом в Париже караул, возможности купить подарков не было, поскольку выходные у нас сейчас, идем по магазинам".

Судя цифрам, переданным AFP, уехать отдыхать тоже непросто: в Франции циркулирует 40% от общего числа скоростных электричек и 20% - междугородних поездов.

Общественный транспорт в столице страны не функционирует - действуют лишь две автоматические линии метро, 16 веток закрыты полностью.

На 9 января назначены новые демонстрации за отмену пенсионной реформы.

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На спине участника манифестации написано - "Макрон - Дед Мороз для богатых и враг французских бедняков""Photo AP, all rights reserved

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