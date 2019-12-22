С Болтом, барабанами и вентиляторами

В Токио торжественно открыли Олимпийский стадион — главную арену Олимпиады-2020. Именно там пройдут церемонии открытия и закрытия игр, а также легкоатлетические соревнования. Готовность беговых дорожек проверил Усэйн Болт, пробежавший 200-метровку. Он особо подчеркнул, что возвращаться в спорт — даже ради Олимпиады — не намерен.
Согласно веяниям времени, Олимпийскую арену проектировали с акцентом на экологическую сознательность: фасад стадиона — многослойные карнизы из дерева, собранного по всей Японии, а само здание постарались вписать в окружающий ландшафт.
Внутри система мощных вентиляторов должна сгладить жару, которую ожидают в Токио следующим летом.
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