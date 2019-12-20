Венгрия: 30-летие падения коммунистического режима

Еще в январе 89-го парламент республики проголосовал за демократизацию общественной жизни. Была признана свобода собраний и печати, депутаты приняли закон о выборах и предусмотрели радикальную реформу конституции.

По мнению историка Марка Крамера, "СССР использовал Варшавский пакт, поскольку в этом документе содержались и секретные пункты. Один из них подразумевал, что в случае возникновения нестабильности внутри одной из стран-участниц Политбюро ЦК КПСС могло принять решение о военном вмешательстве. Шаги венгерской власти совпали с шагами Москвы, которая решила в конце марта 1989-го года отказаться от использования силы в таких ситуациях".

Переход к новой политической реальности в Венгрии, по мнению историков, стал итогом переговорного процесса, развернувшегося в стране летом того же года. В свою очередь его механика определялась тем, что в правящей социалистической рабочей партии верх взяло реформаторское крыло.

Комментирует историк Игнац Ромсич: "Событие, которое изменило политический ландшафт Венгрии - это пленум правящей Венгерской социалистической рабочей партии, который прошел в феврале 1989-го года. На нем было принято решение о возможности проведения в стране многопартийных выборов. Такого не было ни в одной стране "восточного блока", даже в Польше, ни, тем более, в СССР, там выборы не были многопартийными".

Важнейшим этапом стало устранение "железного занавеса" между Венгрией и Австрией. Это произошло менее, чем за полгода до падения Берлинской стены.

Восстание в Будапеште против коммунизма было подавлено с помощью советских танков Photo AP, file, all rights reserved

В июне 89-го в 31-ю годовщину казни Имре Надя его останки были торжественно перезахоронены в будапештском сквере Героев. На церемонию пришли около 250 тысяч человек.

В 1958-м Имре Надь был казнен через повешение по приговору суда, он обвинялся в "реставрации капитализма", сегодня он и его соратники - национальные герои Венгрии Photo AP, file, all rights reserved

Рассказывает участник церемонии Андраш Вагвёлдь: "Тогда Виктор Орбан как раз произнес свою знаменитую речь. Я был рядом с гробом, где находились останки Надя. Там были сотни тысяч венгров. Это был один из главных моментов в моей жизни гражданина. И это событие стала поворотным пунктом. Разделившим нашу историю на "до" и "после".

30 лет назад правившие в Венгрии коммунисты провели последний съезд.

Парламент тогда же принял закон о многопартийности, и на последовавших за этим выборах к власти пришла оппозиция.

Вывод советских войск начали еще через год, и окончательно военное присутствие СССР в Венгрии закончилось в июне 1991-го года.