Венгрия – лидер по выдаче видов на жительство в ЕС

По состоянию на конец 2017 года в ЕС было выдано более 20 млн видов на жительство гражданам не входящих в состав блока стран.

Не смотря на то, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана считают одним из самых ярых противников миграции именно эта страна заняла первое место по выдаче разрешений на проживание иностранцев не из Евросоюза.

По данным Евростата, там были зафиксированы самые высокие темпы роста. Количество видов на жительство, выданных Венгрией гражданам не из ЕС, более чем удвоилось (113%), следом идут Болгария (41%), Мальта (25%) и Словакия (21%).

Большинство (21) государств-членов ЕС сообщили об увеличении числа действующих разрешений.

Среди пяти государств-членов с наибольшими числом резидентов Германия зафиксировала самый высокий рост 14%.

Увеличение было также зарегистрировано в Испании, Великобритании и Франции.

В этой группе только в Италии сократилось число предоставленных видов на жительство (-3%).

Среди всех государств-членов еще пять сообщили о сокращении: Эстония, Чехия, Латвия, Греция и Румыния.

Больше трети (38%) всех резидентов в конце 2017 года стали таковыми по семейным причинам, с более низкой долей - по причинам занятости (16%), статус беженца и дополнительную защиту предоставили (7%), а получающие образование в ЕС составили (6%) от общего числа.