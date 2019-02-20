Народники и Венгрия. Дипмиссия в Иерусалиме. Хакеры атакуют ЕС

Программа "Вкратце из Брюсселя":

В Европейской народной партии усиливается разнобой. Многие члены этой крупнейшей фракции Европарламента хотят исключить из неё венгерскую партию «Фидес». Глава Еврокомиссии сказал, что она не разделяют ценностей христианских демократов.

Венгрия откроет дипмиссию в Иерусалиме

На встрече в Иерусалиме премьер-министров Израиля Биньямина Нетаньяху и Венгрии Виктора Орбана объявлено о предстоящем открытии в этом городе её торгового представительства с дипломатическим статусом. Оно фактически будет отделением венгерского посольства, расположенного в Тель-Авиве.

Такое решение идёт вразрез с политикой Евросоюза, который не признаёт Иерусалим израильской столицей.

Протест американского ядерного оружия

Трое "зелёных" евродепутатов проникли на базу бельгийских ВВС Кляйн-Брогель, чтобы выразить протест против складирования в Европе американских ядерных бомб B61. Они развернули плакат на взлетно-посадочной полосе для боевых самолётов F-16 и были арестованы.

Акция была организована после того, как 2 февраля США начали выход из договора с Россией о ракетах, способных нести ядерный заряд.

В ЕС орудуют хакеры

Microsoft сообщает о хакерских атаках на демократические институты, аналитические центры и некоммерческие организации в Европе. В частности, минувшей осенью взлому подверглись компьютеры Германского совета по международным отношениям.

Американская компания возлагает вину за это на группу, которую она называет Strontium и подозревает в связях с российскими властями.