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Брюссельское бюро

Венгрия отвечает на критику Европы

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  Sandor Zsiros 
Венгрия отвечает на критику Европы
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Официальные лица правительства Венгрии редко вступают в открытый спор, чтобы защищать его от оппонентов. Но министр юстиции Юдит Варга согласилась на публичную полемику с голландским евродепутатом Софи ин'т Велд в Амстердаме.

Прежде всего обсуждался вопрос о свободе средств массовой информации. Брюссель считает, что Будапешт их слишком строго контролирует. Венгерский министр это отрицала, на что аудитория отреагировала смехом:

«На самом деле 80 процентов онлайн-СМИ резко критикуют правительство, - сказала Юдит Варга. - Вы можете смеяться, но самый популярный телеканал и самая популярная газета весьма критично относятся к правительству ».

Венгрия отказалась принимать мигрантов, распределяемых в Евросоюзе по системе квот. Либерал из Нидерландов осуждает за это премьер-министра Виктора Орбана:

«Проблема не в иммиграции, - сказала ин'т Велд. - Орбан просто использует её, чтобы замаскировать другие проблемы. Он манипулирует дискуссией".

«Нет, мы не хотим принимать такую систему расселения, потому что считаем ее плодом плохой политикой, - парировала Варга. - Это как открыть двери Европы, пригласить в неё людей со всего мира".

Голландский депутат обвинила в Венгрию в несоблюдении верховенства права и злоупотреблении общими фондами ЕС:

«Мы знаем, что правительство должно служить всему народу, но мне не кажется, что господин Орбан чувствует на себе эту ответственность, - сказала ин'т Велд. - Он буквально служит своим друзьям, только своим сторонникам. Я не считаю его хорошим правителем».

Венгерский министр сказала позднее, что в адрес её правительства прозвучали несправедливые упрёки, и некоторый факты на дебатах были искажены.

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