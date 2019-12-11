Венгрия: вопросы культуры и финансирования

Венгерский парламент принял закон о финансировании сектора культуры, который, в частности, даёт правительству больший контроль над театрами страны.

Большинством венгерских театров заведуют городские советы, но большая часть финансирования поступает к ним из центрального бюджета. По новому закону местным органам власти нужно будет согласовывать с правительством многие вопросы, касающиеся театров, в том числе назначение режиссёров, выделение государственных субсидий и перевод на самофинансирование. В правительстве находят это обоснованным:

– Если местные власти не берут ответственности за своё учреждение в том смысле, что не выделяют ему средства, то мы не понимаем, зачем им это учреждение нужно, – говорит Ласло Симон, представитель парламентской комиссии по культуре. – Или они считают, что государство будет просто давать им деньги, а они будут делать с ними, что захотят?

Оппозиция отмечает, что ни один городской совет не в состоянии финансировать свои театры самостоятельно, поэтому соответствующая возможность, которая оговаривается законом, не представляется выполнимой.

– Все девять с половиной лет, когда мэрами Будапешта и самых важных городов страны были представители партии Фидес, они совсем не чувствовали необходимости в том, чтобы государство имело право голоса при назначении режиссёров театра, – говорит Бенце Тордаи, депутат оппозиционной партии «Дружба». – Теперь же, когда их партия проиграла муниципальные выборы, в том числе и в столице, внезапно оказывается чрезвычайно важным, что государство – которое финансировало театры все эти годы – должно иметь право голоса при назначении театральных режиссёров и в общей работе театров.

Ранее в местных СМИ была опубликована одна из предварительных версий законопроекта, которая вызвала возмущение оппозиции и любителей театра, устроивших в столице крупную манифестацию протеста. В правительстве заявили, что не намеревались предлагать на рассмотрение законодателей проект в таком виде. Но даже более мягкий, принятый в итоге закон даёт правительству возможность вмешиваться в вопросы, находившиеся прежде в ведении муниципалитетов. Новоизбранный оппозиционный мэр Будапешта уже заявил, что некоторые столичные театры могут быть полностью профинансированы из городского бюджета.