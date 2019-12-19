Импичмент Трампу объявлен. Что дальше?

"За" объявление импичмента нынешнему хозяину Белого дома высказались 230 конгрессменов, против - 197. Результаты голосования объявила спикер Палаты представителей, оно прошло точно по партийной линии - демократы решили отстранить президента от должности, а республиканцы их не поддержали.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси готовится объявить итоги голосования Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved. Patrick Semansky

Конгрессмены утвердили оба пункта обвинения: это злоупотребление президентскими полномочиями, касающиеся вмешательства в дела третьих стран, и препятствование расследованию, которое в рамках процедуры импичмента вели шесть комитетов Палаты представителей.

В исходе голосования не сомневались ни оппоненты Трампа, ни он сам.

На предвыборном митинге глава американской администрации назвал произошедшее в нижней палате представителей Конгресса "политическим самоубийством Демократической партии".

Трамп подчеркнул, что так демократы пытаются аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов.

Он добавил: "Не слишком похоже, что нас тут пытаются отстранить от должности...Сегодня дела в стане обстоят лучше, чем когда бы то ни было, мы не совершили ничего предосудительного, нас поддерживает Республиканская партия, в наших рядах наблюдается полное единство. Такого не было никогда".

Утвержденные нижней палатой обвинения направляются в Сенат. Верхняя палата начнет их рассматривать - но уже в рамках судебного процесса, председательствовать на котором будет глава высшей юридической инстанции страны.

Конгрессмены представляют в рамках оговоренной конституцией процедуры сторону прокурора, члены верхней палаты в данном случае - присяжные.

Они и должны вынести окончательный вердикт о виновности Трампа, для этого требуется одобрение решения двумя третями голосов, которых у демократов в Сенате нет, поэтому итог разбирательства, по мнению наблюдателей, можно предсказать уже сегодня.

В современной американской истории импичмент объявлялся лишь Биллу Клинтону - за ложь под присягой об отношениях с Моникой Левински.

Билл Клинтон сегодня Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. Patrick Semansky

Моника Левински, за ложь о связи с которой Билл Клинтон едва не лишился должности Photo AP/file Jordan Strauss

Ричард Никсон, триумфально переизбравшийся, был вынужден под грузом обвинений, выдвинутых в рамках расследования "Уотергейтского скандала", уйти в отставку, не дожидаясь результатов голосования в Палате представителей.

Первыми написали о скандале журналисты "Вашингтон Пост" Боб Вудвард и Карл Бернстайн, позднее об этом был снят фильм "Вся президентская рать", где роль Вудварда исполнил Редфорд, а Бернстайна - Дастин Хоффман.