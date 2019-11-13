Импичмент в прямом эфире

В Вашингтоне начинаются публичные слушания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, запущенной Палатой представителей. В отличие от предыдущего этапа расследования допросы свидетелей будут производится не за закрытыми дверями, а будут транслироваться в прямом эфире телевизионными каналами.

«Телевидение будет показывать это у вас дома, в вашей спальне и у вас на работе, – комментирует профессор политологии и пиара Ленард Стинхорн. – Это будет иметь сильное эмоциональное воздействие, так как вы будете сами выслушивать свидетелей».

После окончания слушаний в Палате представителей, нижней палате Конгресса США, состоятся прения, а затем голосование по вопросу, есть ли достаточные основания выдвинуть официальные обвинения в отношении президента. Обвинительное заключение называется «статьями импичмента». Для его одобрения требуется простое большинство членов Палаты.

Если обвинение будет одобрено нижней палатой, в верхней палате, Сенате, начнутся слушания состязательного типа. Члены Палаты представителей будут выступать в роли обвинителей, а сенаторы возьмут на себя роль присяжных заседателей. Председательствовать на этих слушаниях будет главный судья Соединённых Штатов Джон Робертс.

Демократы, контролирующие большинство мест в Палате представителей, обвиняют Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью открытия коррупционного расследования в отношении сына демократа Джо Байдена, своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 г.

Трамп подозревает Байдена-отца в том, что он в 2016 г., будучи вице-президентом, вынудил украинские власти отправить в отставку генерального прокурора Виктора Шокина, чтобы не допустить расследования в отношении Хантера Байдена.

«Сначала республиканцы говорили, что Трамп не сделал ничего плохого, – считает Ленард Стинхорн. – Затем они говорили, что, возможно, он сделал что-то не так, но это не так страшно. А сейчас они говорят, да, может быть, был торг, может быть, он заставил что-то сделать украинцев, возможно, против их воли, чтобы получить от США помощь, но даже если он пересёк черту, это не повод для импичмента».

Практически не вызывает сомнений как то, что Палата представителей одобрит обвинительное заключение, как и то, что Сенат, большинство в котором принадлежит республиканцам, с доводами обвинения не согласится.