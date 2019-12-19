"Ждём решения сената"

Политическим самоубийством Демократический партии назвал президент США Дональд Трамп объявленный ему импичмент. Трамп выступил перед сторонниками в штате Мичиган, которым он сказал, что в палате представителей пытаются "аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов".

Говорят сторонники Трампа:

"Смех, да и только. Всё это — нечестные игры, демократы испугались, потому что Трамп осушает политическое болото. Они уже давно прогнили".

"Пелоси, Шиффа и всех остальных — за то, что они пытаются сделать — нужно привлечь к ответственности за госизмену".

Противники Трампа пока не торопятся праздновать победу: республиканское большинство в Сенате выносить импичмент главе государства не собирается.

"Я очень рада, что демократы решили сделать такое заявление, объявить об импичменте и не позволить Трампу выйти сухим из воды после всего, что он сделал. Для общества опасны уменьшение восприимчивости людей и изменении границ дозволенного, когда моральные границы сдвигаются к неприемлемым вещам".

" Я приберегу свою радость до решения Сената, думаю, что этого ждут многие, но пока все идет хорошо".