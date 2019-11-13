Импичмент Трампу? Слушания начались

Первые открытые слушания в рамках процедуры вынесения импичмента президенту Дональду Трампу состоялись в среду в конгрессе США, в комитете по разведке Палаты представителей. Открывая их, глава комитета демократ Адам Шифф представил версию своих однопартийцев, утверждающих, что Трамп пытался вынудить Киев помочь ему в борьбе против политического соперника - экс вице-президента США Джо Байдена:

"Если мы находим, что президент Соединенных Штатов злоупотребил своей властью и способствовал иностранному вмешательству в наши выборы, - сказал Шифф, - что он пытался ставить условия, принуждать, вымогать или подкупать союзника для проведения расследования с целью помочь кампании по его переизбранию и делал это, используя официальные каналы, во время встреч в Белом доме , увязывая с миллионами долларов военной помощи, то как можем мы закрывать на это глаза?"

Республиканцы во главе с президентом называют процедуру импичмента "клеветнической кампанией" - ранее Трамп даже грозил арестовать и допросить Адама Шиффа.

Прямая трансляция публичных слушаний велась как в режиме онлайн, так и по ведущим американских телеканалам. А в зале присутствовали журналисты, конгрессмены и представители общественности.