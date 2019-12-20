Импичмент: Трамп предпочитает побыстрее

Спикер Палаты представителей Пелоси, по ее собственным словам, обвинительное заключение в отношении хозяина Белого дома в верхнюю палату пока не отправила.

На пресс-конференции в качестве одного из условий передачи документов она назвала будущее соблюдение процедуры со стороны лидера республиканского большинства Макконелла.

Трамп в "Твиттере" заявил, что "демократы не обеспечили мне надлежащего судопроизводства, они еще хотят теперь указывать сенату, как осуществлять процесс", и призвал своих политических оппонентов отправить надлежащие бумаги как можно быстрее.

Я не чувствую себя отстраненным от власти, поскольку все происходящее есть обман и заговор. То, что они вытворяют, выглядит ужасающе. У них есть слабенькое большинство, и пользуясь этим, они заставляют других следовать их путем. Я насмотрелся на Пелоси, которая говорит, что не собирается ни с кем ничего обсуждать. Они наставляют пистолет, требуя делать то, что они приказывают. Дональд Трамп президент США

По сведениям из Сената, сроки, когда должен начаться процесс над Трампом, пока не определены. Члены палаты отправляются на каникулы и не вернутся на Капитолий раньше 6-го января.

Импичмент Палата представителей объявила Трампу по двум статьям - это превышение президентских полномочий и препятствование расследованию, которое вели комитеты нижней палаты Конгресса.