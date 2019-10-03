Лондонский кинофестиваль: от "Копперфильда" до "Ирландца"

Лондонский кинофестиваль традиционно открывает местная лента. В этом году она самая что ни на есть британская. Первой зрители увидели кинокартину "Личная история Дэвида Копперфильда", экранизацию романа Чарльза Диккенса.

Главную роль в британской ленте сыграл Дев Патель, получивший мировую известность благодаря фильму "Миллионер из трущоб".

"Картина великолепна. Это универсальная семейная история. К тому же, фильм не лишен юмора, картина невероятно смешная. Вы знаете, этот фильм - своего рода гимн человечества", – восхищённо говорит актёр.

Автор картины – один из самых известных британских режиссеров – Армандо Ианнуччи, снявший ранее нашумевшую комедийную драму "Смерть Сталина":

"Проблемы, которые я поднимаю в этой картине, – это современные проблемы: социофобия, значение социального статуса и дружбы, а также более серьезные проблемы: бедность, долги и отсутствие постоянного места жительства. Это обычные социальные проблемы, которые можно решить".

В этом году 40% кинолент, представленных на фестивале, были сняты режиссерами-женщинами. Всего же в Лондоне любители кино смогут увидеть более 220 картин привезенных из 78 стран мира.

Триша Таттл, директор фестиваля, гордится британским кинематографом:

"Особенность этого фестиваля то, что его открыл фантастически сильный британский фильм. Это картина мирового уровня, которая будет популярна во многих странах.Также мы видим по-настоящему сильное поколение молодых режиссеров, фильмы которых отличаются своей оригинальностью. Я думаю, что британский кинематограф находится в прекрасной форме".

Лондонский кинофестиваль завершится 13 октября. Закрывает его американский триллер "Ирландец" режиссёра Мартина Скорсезе. Главные роли в фильме, рассказывающем об организованной преступности в послевоенной Америке, сыграли Роберт Де Ниро и Аль Пачино.