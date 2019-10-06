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Портреты Гогена в Лондоне

Портреты Гогена в Лондоне
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 Мария Горковская 
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Портреты кисти Поля Гогена в лондонской Национальной Галерее. На выставке собраны как ранние работы постимпрессиониста, так и картины, написанные им в более поздний период жизни во Французской Полинезии.

"В каждой картине Гогена мы видим отражение его самого. Он не просто рисовал других. Он рисовал их так, как видел сам. Мне кажется, ему удавалось установить нечто вроде связи с внутренней жизнью позирующего ему человека. Чтобы понять это, стоит лишь взглянуть на его портреты. Конечно, сегодня изображения обнаженных девушек нередко критикуют. Но ведь эти женщины не просто голые, у них есть и своя жизнь, они размышляют", - говорит Метте Гоген, правнучка художника.

В эпоху глобального движения против сексуального насилия и домогательств #Metoo некоторые работы Гогена вызывают не однозначную реакцию. В частности, портреты его несовершеннолетней спутницы жизни: в сорок лет художник взял себе в жены тринадцатилетнюю таитянку.

"В то время в Полинезии большинство женщин выходили замуж в 14. Иначе их считали старыми девами. Было так принято. Сегодня многие говорят: взрослый мужчина воспользовался девушкой, которая намного младше его. Но ведь там считалось большой удачей выдать дочь за европейца. Не за рыбака или крестьянина - за художника, не такого, как все. А чтобы вы предпочли: чинить сети или развлекаться и пить французский бренди?", - говорит Метте Гоген.

Живопись, графика, скульптура. Всего около 50 работ. Выставка продлится до конца января.

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