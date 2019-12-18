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Провокационные граффити с поцелуем Пике и Рамоса

Граффити с жарким поцелуем футболистов-соперников появилось на главном проспекте Барселоны Пасео-де-Грасия в преддверии матча Ла Лиги между "Барселоной" и "Реалом".

На провокационной картинке изображены Жерар Пике и Серхио Рамос.

Как сообщают местные сми, автор граффити – художник Tvboy, ранее уже представлявший подобную работу с поцелуем Лионеля Месси и Криштиану Роналду, своим новым рисунком призвал помочь диалогу между Испанией и Каталонией, чьи граждане настаивают на полной автономии.

Изначально встреча должна была пройти 26 октября, но была перенесена из-за беспорядков в Каталонии, вызванных вердиктом Верховного суда Испании по делу региональных политиков, которые причастны к организации незаконного референдума о независимости 2017 года.

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