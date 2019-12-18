Парижские пожарные потушили горящий мотоцикл

Парижские пожарные были привлечены к тушению горящего мотоцикла. Инцидент произошёл во вторник во время протестов против предлагаемой правительством пенсионной реформы.

Местная полиция оцепила место инцидента, отделив пожарных от толпы, чтобы выехавшая на вызов бригада смогла приступить к тушению огня.

Несмотря на значительные уступки правительства, о которых 11 декабря сообщил премьер-министр Эдуар Филипп, протесты против пенсионной реформы во Франции продолжаются уже около полутора недель.

Пенсионные новшества затронут значительно меньшее число граждан, чем было объявлено ранее. Новые правила будут распространяться лишь на граждан, родившихся в 1975 году и позднее. Ранее предполагалось, что под действие реформы подпадут все те, кто родился в 1963 году и позже.