Конгрессмены-демократы против президента США

Новый этап импичмента: после того, как спикер Палаты представителей во вторник сообщила, что голосование по двум статьям обвинения против Трампа в рамках ведущейся на Капитолийском холме процедуры состоится в среду, Белый дом опубликовал письмо главы администрации , адресованное Нэнси Пелоси.
Американский президент назвал происходящее "незаконной партийной попыткой совершить переворот".
Юридический комитет нижней палаты Конгресса США в конце прошлой недели утвердил два пункта обвинения против Трампа, позволяющих объявить ему импичмент.
Представители Демократической партии считают, что Трамп злоупотребил полномочиями, вмешавшись во внутренние дела Украины, и препятствовал расследованию Конгресса. Эти обвинения в среду должны рассмотрены конгрессменами в полном составе.
В шестистраничном письме американский президент заявляет, что конгрессмены-демократы явили пример "беспрецедентного, нарушающего конституцию, злоупотребления властью".
Он отмечает, что сама Пелоси и партия, которую она представляет, стали заложниками радикалов, имеющих ультралевые убеждения", и что "американский народ на выборах 2020-го года потребует за эти шаги отчитаться".
В случае утверждения обвинительного заключения оно будет передано в Сенат, где у однопартийцев Трампа - большинство.
Вот как отреагировал на начало нового этапа его отстранения от власти сам Трамп: "Я никогда не видел такого единства в рядах республиканцев. В нижней палате все голосовали против обвинения. Надеюсь, что в верхней палате результат голосования будет аналогичным. Я разговаривал с Митчем Макконеллом, спикером республиканского большинства в верхней палате этим утром, он разделяет в данном случае мою оценку".
Чтобы обвинения, приведшие к импичменту были утверждены, необходимо не менее 67 сенаторов, высказавшихся "за".
В настоящий момент у республиканцев в Сенате 53 мандата из ста положенных по конституции.
Накануне голосования в Палате представителей в Нью-Йорке манифестанты призвали законодателей объявить Трампу импичмент и изгнать президента из Белого дома.