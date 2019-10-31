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США

Импичмент Дональда Трампа: новый этап

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  Мария Горковская 
Импичмент Дональда Трампа: новый этап
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Палата представителей конгресса США приняла резолюцию в поддержку импичмента Дональда Трампа. За выступили 232 законодателя, против 196.

Голосование выводит разбирательства в отношении президента-республиканца в связи с "Украинагейтом" на новый уровень. Шести комитетам (по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридическому) поручено выяснить, достаточно ли у Конгресса оснований, чтобы начать процедуру отстранения главы государства от должности. Слушания на Капитолийском холме отныне становятся публичными.

"Это величайшая охота на ведьм за всю американскую историю", - заявляет Трамп. Это использование служебного положения в личных целях и измена присяге, в свою очередь, уверены демократы.

Скандал разгорелся, после того, как президент попросил украинского лидера Владимира Зеленского возобновить расследование в отношении сына своего возможного соперника на выборах 2020 года демократа Джо Байдена.

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