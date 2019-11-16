Трамп не верит в импичмент

Администрация президента США заявляет, что вторые слушания об импичменте не выявили доказательств вины Дональда Трампа. В пятницу в Палате представителей выступала бывшая посол в Киеве Мари Йованович, которая настаивает, что её отставки добивался лично глава государства. Комментируя разбирательство, президент отверг обвинения в запугивании свидетелей и выразил уверенность, что импичмент не состоится:

_«Ну, не должен бы. На самом деле, я думал, что прошлой ночью это всё закончилось, потому что прошлой ночью я был в Луизиане, где мы собираемся избрать замечательного губернатора, губернатора-республиканца. Я выходил из самолета и мне передали заявление министра иностранных дел и президента Украины. Так вот Украина заявила громко и чётко, что не было никакой связи (между финансовой помощью и расследованием дела)».

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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подчеркнула, что если комментарии Трампа в твиттере будут признаны угрозой свидетелям на слушаниях об импичменте, речь будет идти об уголовном преступлении.

Поводом для новых претензий к президенту стали сообщения в его микроблоге с критикой бывшего посла в Киеве. Цитата: «Везде, где была Мари Йованович, всё заканчивалось плохо». Дипломат назвала эти слова «пугающими». Она уверяет, что всегда способствовала улучшению ситуации в странах, с которыми ей приходилось работать.