Палата представителей начинает процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила во вторник вечером спикер Нэнси Пелоси.

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих (в том числе президента США), обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях".

До сегодняшнего дня процедура импичмента главы государства инициировалась в истории Соединенных Штатов лишь трижды и ни разу не увенчалась отставкой главы Белого дома.

Наблюдатели отмечают, что запустить процедуру импичмента за 400 дней до президентских выборов-2020, это рискованное пари. Дональд Трамп уже отреагировал на новость, заявив, что инициатива демократов "принесет ему очки" на будущих выборах.

Ранее президент США согласился опубликовать "полную, рассекреченную и неотредактированную стенограмму" его июльского телефонного разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским. "Вы увидите, что это был очень дружественный и совершенно соответствующий требованиям звонок", - написал Трамп во вторник в "Твиттере".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на развитие отношений с США в положительном направлении, а также пообещал в видеообращении пригласить Дональда Трампа посетить Украину. Зеленский также подчеркнул, что, находясь в США для участия в Генассамблее ООН, ощущает симпатию к новой власти на Украине.

Во вторник американский президент заявил журналистам на полях Генассамблеи о том, что Вашингтон не желает нести основную нагрузку в том, что касается выделения финансовой помощи Украине. Он отметил, что США оставляют за собой право приостановить ее, пока дополнительную поддержку этой стране не начнет предоставлять Евросоюз. Трамп заявил, что "с самого начала" был недоволен тем, что, по его мнению, деньги Украине выделают США, а не страны ЕС, назвав при этом Германию и Францию.