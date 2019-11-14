Процедура импичмента: показания дали дипломаты

Государственный департамент отказался предоставлять конгрессменам информацию для процедуры импичмента и запретил своим сотрудникам выступать в Палате представителей, однако посол Уильям Тейлор Тейлор и помощник госсекретаря Джордж П. Кент этот запрет проигнорировали.

Нынешний временный поверенный в делах США на Украине - выпускник Вест-Пойнта и Гарвардского университета

Вот что заявил Тэйлор, в настоящее время - временный поверенный в делах США на Украине: "После разговора президента Трампа мой помощник спросил посла Сондланда о том, что Трамп думает по поводу отношений с Украиной. Посол ответил, что президента больше волнует возможное расследование деятельности Байдена, на котором настаивал Джулиани".

Поводом для начала процедуры стал телефонный разговор Трампа и Зеленского и меморандум сотрудника разведки, посчитавшего, что президент США в этой беседе превысил свои полномочия.

По мнения помощника госсекретаря США Джорджа П. Кента, "Америка не должна просить другие страны начинать расследования, которые могут быть истолкованы как политически мотивированные, тем более, когда возможные фигуранты дела - оппоненты действующей власти: избирательный характер юстиции ставит под сомнение принцип правового государства".

Республиканское меньшинство в Палате представителей расценивает процедуру импичмента как попытку взять реванш за проигранные три года назад выборы.Об этом заявил конгрессмен-республиканец Девин Нуньес: "Всякий, кто знает, как демократы ведут тотальную войну против Трампа, не должен удивляться происходящему. Эту кампанию начали для того, чтобы вывалять президента в грязи".

Сам Трамп неоднократно называл происходящее в Палате представителей беспрецедентной "охотой ведьм". Процедура импичмента завершается в Сенате, где у республиканцев большинство, и для отстранения президента от власти требуется минимум две трети голосов.