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Германия

Грета Тунберг vs. Deutsche Bahn: протест из "первого класса"

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  Ольга Кепински 
Грета Тунберг vs. Deutsche Bahn: протест из "первого класса"
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Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn упрекнул Грету Тунбрерг.

Юная шведская экоактивистка возвращалась домой после участия в конференции ООН по климату в Мадриде, имея на руках билет в первый класс одного из скоростных поездов.

В воскресенье Тунберг выложила в "Твиттере" фотографию, где она сидит на полу вагона среди чемоданов.

"Еду через Германию в переполненных поездах. Наконец-то направляюсь домой", - гласила подпись к фотографии.

Концерн сначала через "Твиттер" извинился перед Тунберг, но потом удалил сообщение.

Вместо этого был опубликован другой пост, где немецкий перевозчик поблагодарил шведку за борьбу с изменением климата и выбор «экологического поезда», но добавил, что "лучше было бы рассказать, насколько компетентной и дружелюбной была команда, обслуживавшая тебя в вагоне первого класса".

Экоактивистка принципиально не летает самолетами, предпочитая им поезда и катамараны.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
Грета прибыла в Лиссабон после трехнедельного путешествия на катамаране из США. 3 декабря 2019 годаCopyright 2019 The Associated Press. All rights reservedPedro Rocha

После замечания Deutsche Bahn Тунберг была вынуждена оправдываться.

"Наш поезд из Базеля был отменен. После Гёттингена я села на свое место. Переполненные поезда — превосходный знак того, что спрос на железнодорожный транспорт очень высок", — написала лидер молодежного экодвижения.

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