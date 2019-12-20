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Нидерланды

Голландские экоактивисты через суд обязали правительство сократить выбросы CO2

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  Андрей Позняков 
Голландские экоактивисты через суд обязали правительство сократить выбросы CO2
Авторское право
AP Photo/Mike Corder
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Голландские экоактивисты через суд обязали правительство резко сократить выбросы углекислого газа: как минимум на четверть по сравнению с показателями тридцатилетней давности. Разбирательство началось ещё в 2015-м, кабинет министров неоднократно обжаловал решения по этому иску, однако в конце концов Верховный суд Нидерландов признал требования активистов обоснованными.

Это постановление означает, что к концу 2020 года государство обязано сократить выбросы парниковых газов как минимум на 25 процентов от уровня 1990 года. Это обязательство основывается на положениях статей 2 и 8 Европейской конвенции о защите прав человека. Из них следует, что правительство Нидерландов обязано принимать разумные и надлежащие меры для защиты жителей страны от реальной опасности изменения климата, которое угрожает жизни и благополучию многих людей в Нидерландах.
Кейс Стрейфкерк
судья Верховного суда Нидерландов

Инициаторы иска — активисты движения Urgenda — назвали решение Верховного суда «великой победой правосудия в деле защиты климата». Они говорят, что это важная веха в их борьбе за экологию, и призывают действовать незамедлительно, чтобы защитить жизнь и здоровье будущих поколений.

Власти Нидерландов ранее обещали сократить выбросы почти вдвое к 2030-му году. При этом представитель кабинета министров настаивал, что суд не имеет права указывать правительству, какую политику и как именно следует проводить.

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