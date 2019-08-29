Грета Тунберг прибыла в Нью-Йорк на саммит ООН

14 дней потребовалось Грете Тунберг, чтобы пересечь Атлантику. Шведская школьница и экоактивистка прибыла в Нью-Йорк, чтобы принять участие в климатическом саммите ООН.

Вместо того, чтобы лететь на самолете, который сжигает топливо и способствует загрязнению атмосферы, 16-летняя шведка предпочла сделать свое трансатлантическое путешествие без выбросов углекислого газа. Яхта в 60 футов оснащена солнечными батареями и подводными турбинами, которые сами вырабатывают электричество.

Грета Тунберг, активистка

"Мы под впечатлением, земля все еще дрожит у меня под ногами. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел, и всех, кто участвует в борьбе за климат, потому что у этой борьбы нет границ, она проходит через все континенты"

Ожидалось, что яхта прибудет в Нью-Йорк раньше, но бурное море внесло коррективы. Подросток описывала свое путешествие в социальных сетях и там же объявила, что в эту пятницу выйдет на митинг по защите климата у здания ООН.

Также ожидается участие активистки в климатическом саммите ООН 23 сентября и в конференции по изменениям климата в Чили в декабре этого года. Каким транспортом школьница вернется домой в Швецию, пока не сообщается.