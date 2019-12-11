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мир

Грета Тунберг - "Человек года" по версии Time

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  Вероника Доваль 
Грета Тунберг - "Человек года" по версии Time
Авторское право
Reuters
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Американский журнал Time назвал экоативистку из Швеции Грету Тунберг "Человеком года". Фото девочки, стоящей на берегу океана в Португалии, издание сопроводило подписью "Сила юности". Традиционно это звание присуждается известным людям, которые в уходящем году оказали наибольшее влияние на мир.

Ранее в тот же день школьница в своей речи на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Мадриде обвинила политиков в том, что они не достаточно делают для борьбы с климатическими изменениями, а вместо этого занимаются лишь глубокомысленными подсчетами и пиаром. Школьница пристыдила глав государств за то, что они вводят общественность в заблуждение своими лицемерными, по ее словам, попытками бороться с глобальным потеплением.

Грета Тунберг, экоактивистка: "Поиск целостных решений - вот чем должна заниматься КОП! Но вместо этого она, похоже, превратилась в некую возможность для стран договориться о всевозможных лазейках. Они находят хитрые способы обхода реальных действий, таких как двойной учет сокращения выбросов и перемещения их выбросов за границу, уклоняются от своих же обещаний увеличить обязательства по выбросам или отказываются платить за новые решения, потери или ущерб. Это должно прекратиться".

Грета Тунберг также привела данные научных исследований, в которых говорится, что неконтролируемое потепление более чем на 1,5 градуса по Цельсию станет для планеты катастрофическим.

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