Выборы в Британии: триумф тори и поражение лейбористов

Из заднескамеечников - в лидеры партии-победительницы. Для того, чтобы пройти эти маршрутом, нынешнему - и следующему - британскому премьер-министру потребовался всего год.

Узнав результаты экзитполов, предрекающих его партии триумф на этих выборах, Борис Джонсон не скрывал своего ликования.

"Нация предпочла политику, которую проводило правительство консерваторов, наш мандат многократно подтвержден. Он заключается в том, что мы осуществили выход из ЕС", - заявил он.

Мы получили мандат на проведение такой политики, приоритетом которой будут наши национальные интересы, касающиеся в том числе и исправления ситуации со здравоохранением. Борис Джонсон лидер партии тори

Лидер тори отправился на избирательный участок с группой поддержки - подругой и собачкой Photo AP, all rights reserved

Британские лейбористы, по последним, но пока неофициальным данным, были разгромлены консерваторами.

И хотя их нынешний лидер сохранил депутатский мандат, итоги голосования для его партии могут стать худшими за более, чем 80 лет.

Джереми Корбин прокомментировал ситуацию с поражением членов его партии на внеочередных парламентских выборах:"Результаты, которые показала партия лейбористов нынешним вечером, очень разочаровывают. Но я хотел бы отметить, что в течение всей предвыборной кампании мы продемонстрировали приверженность надеждам, единству, и еще мы показали способность выправлять недостатки, несовершенства и несправедливость, которые существуют в нашей стране".

Корбин намерен обсуждать причины исторического поражения лейбористов с однопартийцами Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Я хочу подчеркнуть, что неравенство и требование более справедливого распределения доходов никуда не денутся, и Борису Джонсону придется принимать эти общественные настроения в расчет. Джереми Корбин лидер Лейбористской партии

Мы начнем внутрипартийные дебаты, темой которых будут результаты этих выборов. Для движения вперед нам нужны новые политические ориентиры. Джереми Корбин лидер Лейбористской партии

Убедительная победа , согласно тем же данным, прогнозируется для тори , они могут получить свыше 360 мандатов из из 650, что гарантирует им подавляющее большинство.

Как сообщает ТАСС, согласно утренним экзитполам, третье место пока занимает Шотландская национальная партия, ее представители получили более 40 мандатов.