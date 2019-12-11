Великобритания накануне выборов

Накануне решающих Парламентских выборов в Великобритании лидеры партий продолжают борьбу за каждый голос.

В среду премьер-министр и консерватор Борис Джонсон – уже не единственный лидер гонки, согласно последним опросам – успел доставить бутылку молока ошеломленной семье из Йоркшира и приготовить пирог с говядиной.

Это готовый к употреблению пирог, готовый, как и "брексит". Это идеальная метафора того, что мы собираемся сделать в преддверии Рождества, если сможем получить большинство голосов. Мы согласились на сделку и готовы к ее выполнению. Борис Джонсон Политик

Джереми Корбин, лейборист и лидер оппозиции, а также главный соперник Джонсона, во время своего публичного выступления заявил, что доверять консерватору не стоит, поскольку его обещания ничто иное как "мираж".

Вы действительно готовы доверить премьер-министру защиту нашей национальной системы здравоохранения или любой другой службы? Для него говорить правду и ложь - это одно и то же. Все это превращается в некий смутный мираж, меняющийся изо дня в день. Джереми Корбин Политик

В четверг основная борьба развернется между консерваторами и лейбористами в ущерб менее крупным партиям. Прогнозируется, что Шотландская национальная партия во главе с Николой Стерджен получит 41 место в парламенте, а либерал-демократы Джо Суинсон - всего 15.

Тем временем, Джонсон обещает в случае победы вывести Великобританию из Евросоюза уже к концу января 20-го года. В то время как Корбин выступает за проведение нового референдума по "брекситу".