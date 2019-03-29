Великобритания эпохи "брексита": как всё начиналось

23 июня 2016 года. День, когда размеренная жизнь Европы разделилась на до и после. В Великобритании прошел референдум, в результате которого с перевесом в 3% британцы проголосовали за выход страны из ЕС.

А значит 40-летняя история противоречивых отношений Брюсселя с Лондоном близится к разводу.

В июле того же года инициатор "брексита" Дэвид Кэмерон уходит с поста премьер-министра, на смену ему приходит Тереза Мэй и получает в наследство оформление этого самого развода.

29 марта 2017 года Мэй уведомляет Евросовет во главе с Дональдом Туском о намерении страны выйти из состава ЕС, задействовав таким образом 50-ю статью Лиссабонского договора о выходе государства-члена из состава блока.

26 июня 2017 года, через три месяца, начинаются официальные переговоры Лондона и Брюсселя по соглашению о "брексите", которые окажутся очень сложными и будут длиться полтора года.

19 марта 2018 года обе стороны договариваются о сроке переходного периода - конец декабря 2020 года. За это время Лондону и Брюсселю предстоит договориться о будущем партнерстве.

14 ноября 2018 года сторонам удалось согласовать проект соглашения о выходе, в котором появляется понятие "бэкстоп" - механизм урегулирования вопроса с ирландской границей. По нему Северная Ирландия остается в Европейской экономической зоне на неопределенный период.

Именно вопрос ирландской границы вызвал огромный резонанс в самом Соединенном Королевстве. Наглядно это показало голосование в парламенте - 15 января 2019 года соглашение по "брекситу", предложенное Терезой Мэй, было отвергнуто Палатой общин.

Повторное голосование 12 марта 2019 года также провалилось.

Стало понятно, что "брексит" не произойдет, как запланировано, 29 марта 2019 года.

Эта дата ознаменовалась провалом сделки в парламенте в третий раз.

И теперь Великобритания загнана в тупик. ЕС предоставил Лондону отсрочку выхода из содружества до 12 апреля. Более вероятный вариант на сегодняшний день - это "жесткий брексит", выход страны из ЕС без соглашения.