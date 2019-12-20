Выборы в "стране года"

В Узбекистане в воскресенье парламентские выборы — первые после прихода к власти президента Шавката Мирзиёева. С его именем зарубежные наблюдатели связывают серьёзные социально-политические реформы.

В частности, голосование впервые пройдёт в рамках нового избирательного кодекса. По замыслу властей, он должен создать в стране "здоровую межпартийную конкуренцию".

На 150 мест в нижней палате парламента претендуют представители пяти политических движений.

"Депутаты должны прислушиваться к людям, должны помогать им. Особенно в сельской местности, где нужно проводить людям газ, электричество, дороги. Я отдам свой голос за это".

"Надеюсь на мудрость наших властей, что они будут делать всё возможное, чтобы Узбекистан продвигался вперёд", — говорят избиратели.

На этой неделе британский журнал The Economist назвал Узбекистан "Страной года", именно из-за проводимых там реформ: по мнению редакции, положение дел стало "заметно менее деспотичным".

Тем не менее отмечается, что в Узбекистане не налажена система независимой политической аналитики, из-за чего граждане с большим трудом разбираются в различных партиях.