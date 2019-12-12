Израильский кнессет официально распущен.

До ночи с четверга на пятницу основные политические силы, а затем и парламентарии не сумели договориться о составе коалиционного правительства. Последний шаг этого депутатского корпуса - утверждение закона о новых, уже третьих за последние 11-ть месяцев, всеобщих выборах.

Ни и.о премьера Нетаньяху, ни его основной оппонент Ганц не справились с формированием кабинета министров страны.

Лидер блока центристов "Кахоль-Лаван" не справился с формированием коалиционного кабинета Photo AP, all rights reserved

Депутат кнессета от блока "Кахоль-Лаван" Яир Лапид поосоветовал коллегам и избирателям вот что: "Держите детей подальше от телевизора. Грядущие выборы станут "праздником" ненависти к оппонентам, насилия и публичного выражения отвращения, детей от такого зрелища, которое растянется на три месяца, нужно оградить".

Блок правых во главе с партией "Ликуд" - ее лидер Нетаньяху, по разным оценкам, может на выборах, назначенных на 2-ое марта, рассчитывать на чуть менее половины мест из 120 мандатов однопалатного Кнессета, центристы из "Кахоль-Лаван" Ганца получают примерно столько же.

Три недели назад Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил Биньямину Нетаньяху официальные обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

И.о. премьера Израиля Нетаньяху показывает, куда должен идти генпрокурор страны Авихай Мандельблит Photo AP, all rights reserved

И.о. премьера все отрицает. Тогда в обращении к нации он назвал этот шаг генпрокуратуры "попыткой переворота", дав происходящему определение - "охота на ведьм".

Авихай Мандельблит направил 2 декабря обвинительные заключения спикеру Кнессета, ко торый был распущен этой ночью.

Исполняя обязанности премьера, Нетаньяху, согласно действующему законодательству, пользуется юридическим иммунитетом.