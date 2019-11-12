Израиль vs "Исламский джихад"

Израильские военные и "Исламский джихад" обмениваются ударами. После нескольких прямых попаданий ракет по дорогам и в здания на территории еврейского государства, в том числе и в фабрику в Сдероте, ВВС Израиля начали наносить массированные удары, утверждая, что их мишень - лишь объекты палестинской группировки.

"Израиль не заинтересован в эскалации, но мы сделаем всё необходимое, чтобы защитить себя", - заявил во вторник израильский премьер Биньямин Нетаньяху, предупредив, что вооружённое противостояние с "Исламским джихадом" может оказаться длительным.

Des enfants du kibboutz Hafetz Haim s’abritant dans leur bus scolaire alors qu'une sirène de bombardement aérien indique une pluie de roquettes tirées de #Gaza.

Les écoles seront préventivement fermées aujourd'hui et les habitants du sud d’#Israel priés de rester dans les abris pic.twitter.com/7tgIVKm5Wq — Delphine Gamburg (@delphine74) 12 novembre 2019

Палестинская группировка заявила, что возобновляет обстрел израильской территории в ответ на убийство одного из её высокопоставленных командиров. Десятки ракет уже выпущены из сектора Газа в направлении Израиля. Около трети их перехватила система ПВО "Железный купол". Пострадали несколько человек.

Командир вооруженного крыла "Исламского джихада" ("Роты Иерусалима") 42-летний Баха Абу аль-Атта и его жена были убиты в результате ракетного удара по их дому в секторе Газа во вторник на рассвете. Пять человек, в том числе четверо их детей, получили ранения.

Израиль обвиняет аль-Атту в организации обстрелов свое территории и подготовке новых.