США изменили позицию по израильским поселениям на Западном берегу

Вашингтон больше не считает незаконными израильские поселения на Западном берегу Иордана. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео. Позиция страны по этой проблеме уже не раз менялась в зависимости от того, кто становился хозяином Белого дома.

"Администрация Дональда Трампа отказывается от подхода к данному вопросу администрации Барака Обамы. Строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу, по сути, не противоречит международному праву", - отметил госсекретарь.

Совбез ООН придерживается другого мнения), называет еврейское государство "оккупирующей державой", и требует выполнять обязательства в соответствии с четвертой Женевской конвенцией. После получения контроля над этими территориями в результате Шестидневной войны Израиль построил там порядка 120 поселений, где сегодня проживают до 400 тысяч человек.