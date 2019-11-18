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США

США изменили позицию по израильским поселениям на Западном берегу

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  Мария Горковская 
США изменили позицию по израильским поселениям на Западном берегу
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Вашингтон больше не считает незаконными израильские поселения на Западном берегу Иордана. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео. Позиция страны по этой проблеме уже не раз менялась в зависимости от того, кто становился хозяином Белого дома.

"Администрация Дональда Трампа отказывается от подхода к данному вопросу администрации Барака Обамы. Строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу, по сути, не противоречит международному праву", - отметил госсекретарь.

Совбез ООН придерживается другого мнения), называет еврейское государство "оккупирующей державой", и требует выполнять обязательства в соответствии с четвертой Женевской конвенцией. После получения контроля над этими территориями в результате Шестидневной войны Израиль построил там порядка 120 поселений, где сегодня проживают до 400 тысяч человек.

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