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Израиль

Израильтяне готовятся избрать парламент

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 Ирина Александрова 
Израильтяне готовятся избрать парламент
Авторское право
REUTERS/Amir Cohen
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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху пытается заручиться поддержкой националистического электората перед парламентскими выборами, которые пройдут 17 сентября. Во всяком случае, так считают местные наблюдатели. В преддверии голосования Нетаньяху провел выездное заседание правительства в Иорданской долине – палестинской территории, об аннексии которой , в случае победы партии "Ликуд", ранее заявил глава кабинета.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Я горжусь тем, что это специальное заседание проходит именно в Иорданской долине. Это не просто восточные ворота Израиля, это восточная защитная стена, потому что долина реки Иордан и контролируемые территории будут частью Государства Израиль, а значит израильская армия останется здесь навсегда".

Другие партии, в их числе коалиция "Кахоль-Лаван" завершили предвыборную кампанию митингами... Лидер сине-белых - бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганц - главный соперник Нетаньяху. Ганц заявил, что ни при каких условиях не согласится войти в состав правительства национального единства во главе с Нетаньяху.

Одной из центральных фигур на выборах в Кнессет является Авигдор Либерман - министр обороны страны и лидер правой националистической партии "Наш дом Израиль". Ранее Либерман сказал, что только НДИ может привести к формированию широкого, национального и либерального правительства.

По последним опросам, "Ликуд" может сравняться по результатам с "Кахоль-Лаван". Если прогнозы социологов сбудутся, результаты партии Либермана могут оказаться решающими в исходе выборов.