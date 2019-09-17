Голоса русскоязычных израильтян

В Израиле проживают около миллиона русскоязычных граждан. Наблюдатели говорят, что большинство из них придерживаются правых взглядов и в последние годы голоса этой части населения определяют исход выборов в стране.

Политолог и адвокат Ариэль Бульштейн в интервью телеканалу Euronews отмечает:

"В этот раз, скорее всего, еще большее число русскоязычных израильтян проголосуют за "Ликуд" и премьер-министра Нетаньяху, в частности и потому, что многие из них разочарованы позицией секторальной русскоязычной партии "Наш дом — Израиль", которая долгие года позиционировала себя как правая, с одной стороны, и как партия, которая радеет за интересы русскоязычных израильтян. Однако ни то, ни другое не было этой партией реализовано. Она последние месяцы дрейфует от правых взглядов все ближе и ближе к центру и даже к левым точкам воззрения, и с другой стороны, она же пренебрегла возможностью продвинуть многие актуальные для русскоязычных израильтян вопросов".

Причиной провала коалиционных переговоров стали разногласия между партией "Наш дом — Израиль" и религиозными политическими объединениями.

Ариэль Бульштейн говорит: "Мне кажется, что любому израильтянину понятно, что ортодоксальные евреи — это часть нашего общества и, как в любой политической системе, у них есть свое представительство в Кнессете, а раз так, то эти представители будут, скорее всего, частью любого правительства, которое возникнет после выборов 17 сентября. Среди части русскоязычных избирателей есть, конечно, напряжение в этом отношении, но надо помнить, что в демократическом обществе коалиционное правительство — это практически всегда явление не просто допустимое, а, скорее даже, желаемое".

По словам Бульштейна, правые взгляды для русскоязычных израильтян означают в частности, бескомпромиссный подход относительно целостности страны.