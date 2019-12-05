Лион снова зажигает огни

Во французском Лионе открылся традиционный "Праздник света", ежегодно привлекающий внимание миллионов туристов со всего мира. В этом году фестиваль проходит уже в 20-й раз. 65 грандиозных красочных инсталляций освещают 37 знаковых зданий и объектов в центре города - собор Сен-Жан, базилику Нотр-Дам-де-Фурвьер, площадь Терро, парк Тет д’Ор и другие достопримечательности.

Продлится "Праздник света", который уже давно занял свое место в календаре европейской культурной жизни, до 8 декабря.