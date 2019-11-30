Ирак: новые жертвы столкновений

В субботу в Ираке не менее двух человек погибли, еще 26 получили ранения в ходе антиправительственных акций протеста. В Багдаде демонстранты пострадали, когда полиция использовала боевые патроны и слезоточивый газ, что предотвратить проникновение в "зеленую зону", где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения, использовала боевые. С начала октября за время беспорядков погибли более уже 400 человек, жертвы есть среди как участников демонстраций, так и сотрудников сил безопасности. Пострадали свыше 15 тысяч человек. Особенно ожесточенные столкновения происходят на юге страны.
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