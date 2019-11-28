Протесты на Мальте: "Коррупционеры должны сидеть в тюрьме!"

Мощные протесты на Мальте: манифестанты, собравшиеся у здания парламента, требуют ухода главы кабинета министров островного государства.

Накануне стало известно, что руководитель администрации премьера Муската Кит Шембри, отправленный в отставку за день до этого, был арестован.

Мускат уволил Шембри после того, как стало известно о финансовых связях последнего с бизнесменом Йоргеном Фенеком. Фенек проходит по делу об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции.

Дафне расследовала коррупцию во властных кругах Мальты.

В феврале 2017 года Галиция написала в своем блоге, что компания, владельцем которой был Фенек, связана денежными отношениями с мальтийским политическим истеблишментом. Спустя полгода ее автомобиль был взорван, и Галиция погибла на месте.

Несмотря на обещания властей расследовать преступление и на приглашение к участию в работе сотрудников ФБР, убийство пока так и не раскрыто.

Манифестанты возмущены таким отношением властей, подозревая тех в коррупции и в укрывательстве виновных. Вот что говорят некоторые из них.

- Я надеюсь, что рано или поздно те во властных структурах, кто причастен к случившемуся, будут установлены, названы пофамильно и отданы под суд, и что приговор им вынесет юстиция.

- Коррупционеры должны сидеть в тюрьме, они этого заслуживают!

В настоящий момент трое подозреваемых в убийстве находятся под арестом, но заказчики ликвидации Дафне Каруаны Галиции так и не названы.